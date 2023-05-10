За прошедшие сутки вооруженные силы Армении в целом 17 раз обстреляли позиции азербайджанской армии, расположенные на других направлениях.

Согласно сообщению, опубликованному на сайте оборонного ведомства, в ночь с 11 на 12 мая установилось относительное спокойствие в направлении населенного пункта Зод Басаркечарского района азербайджано-армянской условной границы.

Министерство обороны Азербайджана распространило заявление о ситуации на условной границе Азербайджана и Армении.

ВС Армении с позиций, расположенных в направлении населенных пунктов Гюляли Товузгалинского района, Азизли Басаркечарского района и Сайбалы Гаракильсинского района, обстреляли восемь раз с перерывами из минометов и разнокалиберного стрелкового оружия позиции азербайджанской армии, расположенные в направлениях населенных пунктов Гоша Товузского района, Еллиджа Кельбаджарского района и Минкенд Лачинского района.

Кроме того, члены незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворческие силы, 9 раз подвергали обстрелу из разнокалиберного стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в Тертерском, Ходжалинском, Шушинском и Лачинском направлениях.

В заявлении Минобороны отмечается, что потерь в личном составе и технике азербайджанской армии нет.

Подразделения ВС Азербайджана приняли адекватные ответные меры по всем направлениям, оперативная обстановка находится под контролем, сказали в оборонном ведомстве.