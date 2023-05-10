Прогноз от Гиркина: «Оптимизма мало»

Бывший командующий сепаратистов Донбасса Игорь Стрелков (Гиркин) сделал неутешительный прогноз для российских военных в Украине.

"Идет жестокий обстрел Горловки. Возможно, наступление началось или вот-вот начнется. Напоминаю: я прогнозировал главный удар на Запорожском фронте, вспомогательные – на Херсонском и (возможно) – на Донецком. Посмотрим – насколько мои прогнозы оправдаются. Рад ошибиться, но у меня мало оптимизма", — сказал Гиркин.

Он добавил, что ВСУ могут нанести отвлекающие удары на "старой границе", в частности, в Белгородской, Брянской и Курской областях с целью захвата нескольких населенных пунктов и провокации ВС РФ для их штурма.