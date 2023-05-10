В Москве горел завод по производству двигателей для МиГ

В Москве на территории машиностроительного завода имени В.В. Чернышева, где производят двигатели для самолетов МиГ, произошел взрыв. Об этом сообщают российские телеграм-каналы.

Согласно сообщению, возгорание произошло в одном из зданий предприятия на Вишневой улице. Отмечается, что в кабинете на втором этаже загорелись личные вещи и мебель на площади около 15 квадратных метров, пошло сильное задымление.

По предварительным данным, пострадали три человека. Спасатели ликвидировали пожар, пострадавшие были переданы скорой.