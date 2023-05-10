Шехида Орхана Новрузализаде похоронили в Агстафе Обновлено 11:58
Военнослужащего азербайджанской армии Орхана Новрузализаде, погибшего вчера в результате армянской провокации, похоронили в Агстафе.
Шехид похоронен в своем родном селе Хатаи.
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В Агстафинском районе проходит церемония прощания с военнослужащим азербайджанской армии Орханом Новрузализаде, погибшим в результате армянской провокации.
В церемонии принимают участие официальные лица района, военные, руководители правоохранительных органов, представители общественности. После завершения церемонии прощания Орхан Новрузализаде будет похоронен на кладбище в поселке Вургун Агстафинского района.
Военнослужащий сверхсрочной действительной военной службы Орхан Новрузализаде (1998 г.р.) стал шехидом 11 мая в результате умышленной провокации подразделений вооруженных сил Армении.