Пригожин зовет Шойгу в Бахмут
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обратился к министру обороны России Сергею Шойгу с просьбой прибыть в Бахмут (город в Донецкой области Украины).
Как сообщила его пресс-служба, Пригожин попросил Шойгу прибыть в Бахмут, чтобы самостоятельно оценить обстановку, сложившуюся на флангах.
«На флангах ЧВК «Вагнер», где находятся подразделения ВС РФ, противник совершил ряд успешных контратак. Учитывая сложную оперативную ситуацию, а также ваш многолетний опыт ведения боевых действий, прошу вас прибыть в Бахмут, чтобы самостоятельно оценить сложившуюся обстановку», - заявил Пригожин в открытом письме, адресованном Шойгу.
«Заранее благодарен, рассчитываю на Ваше согласие», – добавил основатель ЧВК «Вагнер».