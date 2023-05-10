Около 900 ракет выпустили по Израилю

Палестинские боевики из Газы с 9 мая выпустили по территории Израиля 866 ракет, 260 из них были перехвачены системой ПВО «Железный купол». Армия обороны Израиля поразила 215 целей в секторе. Об этом сообщила в пятницу армейская пресс-служба.

В армии подчеркнули, что каждая пятая из запущенных боевиками ракет не долетела до Израиля и упала на территории самого сектора Газа. По подсчетам радиостанции Kan, эффективность системы «Железный купол» при перехвате летящих на города снарядов достигает 91%.

В армейской пресс-службе отметили, что в ночь на 12 мая израильские военные продолжили атаковать «военные посты и ракетные установки, принадлежащие палестинской организации «Исламский джихад» на территории палестинского анклава.

Израильская армия с 9 мая проводит в секторе Газа операцию «Щит и стрела», нанося удары по военным объектам «Исламского джихада» на территории анклава. Она началась в ответ на массированные обстрелы еврейского государства неделей ранее. 2 мая радикалы из Газы за сутки выпустили более сотни ракет и минометных снарядов по израильской территории. Обстрелы последовали за сообщением о смерти в израильской тюрьме объявившего голодовку активиста «Исламского джихада» Хадра Аднана.