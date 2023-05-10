Количество отходов, выбрасываемых в воздух такими известными ресторанами в Баку, как Niel, Mega Palace, Qızlar, Qəbələ Xanlar, 1955, Badi Səba, Şam bağı, Mirvari, и в Сумгаите Xəzinə Palace превысило норму. Об этом haqqin.az сообщили в Государственной службе экологической безопасности Азербайджана.

В связи с этими фактами на владельцев объектов составили протокол, их оштрафовали.

Государственная служба экологической безопасности призвала владельцев предприятий общественного питания и ресторанов следить за тем, чтобы технические показатели очистных сооружений на их объектах соответствовали нормам, не допускать загрязнения атмосферного воздуха.