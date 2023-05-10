Блинкен: США дадут Украине больше оружия...

Вашингтон даст Киеву больше вооружений для наступления, если будет соответствующий запрос. Об этом госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в интервью PBS NewsHour.

По его словам, с начала войны США работали сверхурочно, чтобы оказывать военную помощь Украине и давать ей все необходимое для обороны.

Блинкен отметил, что предоставленные противотанковые и зенитные комплексы Javelin и Stinger помогли Силам обороны на начальном этапе и не дали россиянам захватить Киев.

Блинкен заявил, что союзники Украины формата «Рамштайн» работали над поставками вооружений исходя из ситуации на поле боя. «Если будут пробелы, если будут недостачи, нам скажут, и мы приложим все усилия, чтобы их восполнить», — подчеркнул дипломат.