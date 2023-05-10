Снятие Мухарремом Индже своей кандидатуры с президентской гонки не поможет единому кандидату от оппозиции Кемалю Кылычдароглу, пишет газета Hürriyet.

По данным турецкой газеты, опросы показывают, что действующий глава республики Реджеп Тайип Эрдоган победит в первом туре.

"Согласно опросам надежных фирм, за которыми я регулярно слежу, Кылычдароглу не может превысить 47 процентов. Устранение Мухаррема Индже не помогает Кылычдароглу. Согласно достоверным опросам, Эрдоган превысил 50 процентов. Выборы закончатся в первом туре, Эрдоган победит, набрав чуть более 50 процентов. Потому что последнее слово будет за народом, а не за опросами", - пишет колумнист газеты Абдулькадир Сельви.

Напомним, лидер партии Memleket Мухаррем Индже объявил о снятии своей кандидатуры за три дня до выборов, теперь за президентское кресло будут бороться три политика: действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган, кандидат от семи оппозиционных партий Кемаль Кылычдароглу и кандидат от коалиции Ata Синан Оган. Президентские и парламентские выборы в Турции запланированы на 14 мая. Второй тур президентских выборов в случае, если ни один кандидат не наберет 50% голосов, назначен на 28 мая.