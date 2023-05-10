Сойлу: «Байден активизировал своих людей в Турции»

Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу обвинил США во вмешательстве в выборы в стране. Об этом Сойлу заявил в интервью CNN Türk.

«США вмешиваются в эти выборы. Это уже все знают в этой стране, это заявляет сам президент США. Нападение на Мухаррема Индже. Понятно, откуда это шло. Это Америка. В последние дни мистер Байден активизировал своих людей в Турции», — сказал Сойлу.

Ранее Сойлу заявил, что западные СМИ для реализации плана Соединенных Штатов устраивают манипуляции в отношении предстоящих президентских и парламентских выборов в Турции. Сойлу отмечал, что после 1960 года западные страны внедрились в турецкую политическую систему. До этого Сойлу говорил, что если бы Анкара доверилась Вашингтону, то судьба страны была бы схожа с судьбой Афганистана.