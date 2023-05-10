Китай берется за украинский кризис?

Спецпредставитель Китая по делам Евразии Ли Хуэй с 15 мая посетит Украину, Россию, Польшу, Францию и Германию для обсуждения решения украинского вопроса, говорится в сообщении МИД КНР.

«15 мая спецпредставитель правительства КНР по вопросам Евразии Ли Хуэй отправится в Украину, Польшу, Францию, Германию и Россию для обсуждения политического урегулирования украинского кризиса с каждой из указанных сторон», - сообщил в пятницу официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил о готовности Евросоюза серьезно взаимодействовать с Китаем по поиску решения украинского кризиса.