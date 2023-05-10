Классика обновилась! Впервые в истории: McDonald’s изменил рецептуру и приготовление классических бургеров

Следует отметить, что изменения коснулись практически всех бургеров, включая легендарный «Биг Мак», а также «Дабл чизбургер» и «Роял чизбургер». По словам представителей McDonald’s, изменения в рецептуре и процессе производства направлены на то, чтобы сделать легендарные бургеры еще вкуснее и сочнее.

Крупнейшая мировая сеть быстрого питания McDonald's объявила о внесении изменений в рецептуру и технологию производства классических бургеров.

Так, новшества начинаются уже на кухнях ресторанов McDonald’s, где мясо готовится по новой, улучшенной технологии, благодаря которой гостям подаются более горячие и сочные бургеры.

При этом ломтики сыра также темперируются по-новому, что приводит к их более быстрому плавлению.

Особый вкус классическим бургерам также придают новые булочки. Теперь McDonald’s использует более карамелизированные булочки, используя при этом способ приготовления, обеспечивающий их более интенсивное подрумянивание.

В то же время в «Биг Мак» теперь добавляется больше соуса, что делает его особенный вкус еще насыщеннее.

Отметим, что обновленные бургеры уже доступны в ресторанах McDonald’s в Азербайджане, включая «МакАвто» и McDelivery.

В компании уверены, что данные изменения, соответствующие международной стратегии McDonald’s, сделают классические бургеры еще более привлекательными для посетителей.