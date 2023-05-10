Имран Хан прибыл в зал суда добавлено видео
Экс-премьер Пакистана Имран Хан прибыл в суд под усиленной охраной.
Как сообщают местные СМИ, сегодня будет рассматриваться вопрос о внесении за него залога.
Партия Хана анонсировала, что у суда соберутся его сторонники, чтобы выразить солидарность с политиком, а сам экс-премьер выступит с речью после заседания.
Напомним, Имран Хан стал фигурантом уголовного дела о нецелевой трате средств фонда «Аль-Кадир траст». Ущерб государственному бюджету оценивается в $630 тысяч. Арест Хана вызвал протесты по всему Пакистану. В среду суд в Исламабаде арестовал Хана на восемь дней. В четверг Верховный суд Пакистана признал его арест незаконным и распорядился немедленно освободить экс-премьера.