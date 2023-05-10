Экс-премьер Пакистана Имран Хан прибыл в суд под усиленной охраной.

Как сообщают местные СМИ, сегодня будет рассматриваться вопрос о внесении за него залога.

Партия Хана анонсировала, что у суда соберутся его сторонники, чтобы выразить солидарность с политиком, а сам экс-премьер выступит с речью после заседания.