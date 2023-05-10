В районе Бахмута в Донецкой области Украины ВСУ удалось прорвать некоторые рубежи российских войск. Успех ВСУ усилил панику в информационном пространстве РФ на фоне ожидаемого украинского контрнаступления, говорится в очередном отчете американского Института изучения войны ISW.

Эксперты ссылаются в том числе на сообщение командующего Восточной группой войск ВСУ Александра Сырского о том, что войска России отступили на глубину до 2 километров в тыл на некоторых участках Бахмутского фронта и реакцию на это Минобороны РФ и главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.

Последний, в частности, заявил, что ВСУ начали контрнаступление и отбили 3 км территории в Бахмуте и его окрестностях.

А российское Минобороны «нехарактерно быстро» признало факт украинских локальных контратак, при этом оно опровергло сообщения о прорыве оборонительных рубежей.