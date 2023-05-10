Азербайджанцы смогут ехать в Дубай без визы

Азербайджан и ОАЭ взаимно отменяют визовый режим для граждан, соответствующие изменения обсуждались на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса.

Согласно изменениям, если раньше безвизовый въезд был применим только для владельцев дипломатических и специальных/служебных паспортов, то отныне он будет распространяться и на владельцев общегражданских паспортов.

После обсуждения изменения были вынесены на голосование и приняты.