В Азербайджане ожидаются дожди

13 мая в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, однако вечером и ночью местами прогнозируется дождь. Умеренный северо-западный ветер днем может усиливаться.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе, температура воздуха ночью составит 8-13° тепла, днем - 14-18° тепла.

Атмосферное давление опустится с 772 мм столба до 765 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 60-70%.

В районах Азербайджана завтра ожидаются осадки, местами интенсивные: грозы, град, в высокогорной местности возможен мокрый снег. В отдельных местах туман, умеренный восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 10-14° тепла, днем - 16-21° тепла, в горах ночью - 2-6° тепла, днем - 6-10° тепла.