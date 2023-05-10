Экс-советник президента Армении: «Карабах не наш, чтобы его сдавать»

Ведущий телеканала напомнил Липаритяну, что требованием Баку к Еревану для заключения мирного договора является официальное признание Карабах а территорией Азербайджана:

Накануне в интервью Общественному телевидению Армении он подчеркнул, что если Ереван не примет условия Азербайджана и не подпишет мирный договор, его ждет новая война.

Жирайр Липаритян, бывший советник первого президента Армении Левона Тер-Петросяна, в настоящее время занимающийся научной деятельностью в США, вновь призвал армянские реваншистские круги отказаться от любых претензий на Карабах , извлечь уроки из случившегося и подписать мирное соглашение на условиях Азербайджана.

«А у нас есть возможность сопротивляться этому? Зачем мы требуем что-то, чего не можем получить?» - ответил Липаритян.

Он добавил, что требования Баку менялись со временем, в том числе в связи с действиями армянской стороны. И напомнил, что пять лет назад требования президента Азербайджана Ильхама Алиева были совсем иными. После 44-дневной войны позиция Баку значительно ужесточилась.

«Если бы мы согласились летом 2020 года на план, который тогда лежал на столе, то потеряли бы гораздо меньше. Руководствуясь подобной логикой, не думаете ли вы о том, что предстоит новая война, в ходе которой мы вновь потеряем гораздо больше, чем могли бы потерять, подписав документ?» - заявил он.

Ведущий высказал мнение, что подписание мирного соглашения не спасет Армению от новой войны.

«Соглашение создаст минимум 20-процентную вероятность того, что новой войны не будет. Но если его не подписать, избежать войны уже не удастся», - считает Липаритян.

По его словам, в случае, если Ереван и Баку подпишут мирный договор, то для Азербайджана возможные действия против данного документа будут не только невыгодными, но и вредными. Он подчеркнул, что Азербайджану война нужна будет только в случае, если его требования не будут выполняться.

Комментируя критику в свой адрес, согласно которой он пропагандирует «сдачу Карабаха», Липаритян заявил:

«Карабах не наш, чтобы его сдавать. Мы уже потеряли его. В результате войны мы потеряли возможность что-либо говорить по вопросу Карабаха».

Напомним, что ранее Липаритян в интервью одному из базирующихся во Франции армянских изданий заявил, что сепаратисты в Карабахе «еще не извлекли уроков из того, что с ними произошло», и они продолжают тщетно надеяться на Россию.