Представитель Госдепа: Я мало думаю о словах Захаровой по переговорам Байрамова и Мирзояна

Заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Ведант Патель заявил, что не тратит много времени на размышления по поводу слов официального представителя МИД России Марии Захаровой, которая скептически отнеслась к оптимистичной оценке госсекретаря США Энтони Блинкена относительно результатов переговоров глав МИД Азербайджана и Армении в Вашингтоне 1-4 мая. Захарова заявила, что слова госсекретаря якобы «диссонируют с заявлениями Еревана и Баку».

«Я не трачу много времени на размышления о том, что моя российская коллега говорит. Однако я могу сказать, что поскольку это касается очень важного вопроса - мира между Азербайджаном и Арменией, это то, чем мы будем продолжать активно заниматься. Мы верим, что есть путь для продвижения. Мы считаем, что эти переговоры были плодотворными и заложили основу для продолжения диалога», - подчеркнул представитель Госдепа.