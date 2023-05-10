Истязавший дочь Бадалов просил о снисхождении

В Мингячевирском городском суде завершился процесс над 45-летним Эльманом Бадаловым, обвиняемым в истязании собственной дочери.

Как сообщает корреспондент haqqin.az, Эльман Бадалов, отец четверых детей, регулярно избивал и издевался над своей умственно отсталой дочерью Нураной: ребенка держали в темном подвале, морили голодом, привязывали к столбу во дворе. В специализированные медучреждения мужчина никогда не обращался.

Бадалова арестовали и возбудили против него уголовное дело.

В суде мужчина своей вины не отрицал, но заявил, что вышеупомянутыми «методами» пользовался с благими намерениями, так как Нурана постоянно норовила сбежать из дома. В продолжение своих показаний Бадалов рассказал, что его семья пребывает в крайне тяжелом материальном положении. И попросил суд смягчить окончательное решение, учитывая, что в семье он единственный кормилец.

Эльмана Бадалова приговорили к 3 годам и 2 месяцам лишения свободы.