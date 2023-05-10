Израиль возобновил удары по «Исламскому джихаду»

Армия Израиля возобновила в пятницу удары по объектам группировки «Исламский джихад» в секторе Газа после осуществленных ранее очередных ракетных обстрелов территории еврейского государства из палестинского анклава. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

«В настоящее время Армия обороны Израиля наносит удары по объектам «Исламского джихада» в секторе Газа», - говорится в заявлении.