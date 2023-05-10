Зеленский подтвердил успешную контратаку ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский провел Ставку, в ходе которой он подтвердил успешную контратаку ВСУ под Бахмутом. Об этом Зеленский сообщил в Telegram.

Командующий Сухопутными войсками Украины Александр Сырский доложил Владимиру Зеленскому о ситуации на восточном, самом "горячем" направлении фронта.

"Заслушали доклад генерала Сырского, чьи подразделения сверхусилиями остановили россиян и даже отбросили их обратно по некоторым направлениям", - написал Зеленский.