Минобороны: Армения применяет против Азербайджана ударные беспилотники
12 мая около 11:30 подразделения ВС Армении в направлении населенного пункта Зод Басаркечарского района применили ударные беспилотники против расположенных напротив позиций азербайджанской армии, говорится в заявлении Минобороны Азербайджана.
«Армения вновь осуществила провокацию для нагнетания обстановки. Потерь среди личного состава и техники азербайджанской армии нет», - отметили в оборонном ведомстве.
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