Депутат сетует на дефицит директоров школ
Существует необходимость внесения изменений в закон о дополнительном образовании, заявил депутат Фазаил Агамалы на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса.
Депутат также обратил внимание на то, что в некоторых школах не назначаются директора: «В какой форме регулируется этот вопрос, что в 1/6 средних школ Азербайджана нет директоров? В Сальяне в 20 школах нет директоров. Руководителем сектора образования в районе является человек, не имеющий отношения к образованию, работающий в сфере экономики. Мы должны найти оптимальный путь в законодательстве, чтобы такие случаи не допускались».