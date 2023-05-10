Песков: Россия не вмешивается в выборы в Турции

Ни о каком вмешательстве России в выборы в Турции речи идти не может, а те, кто распространяют такие слухи – лжецы, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, Россия не вмешивается во внутренние дела и электоральные процессы других стран.

Представитель Кремля также коснулся отношений Москвы и Анкары. Он сказал, что Российская Федерация дорожит отношениями с Турцией, Анкара занимает ответственную позицию по целому ряду региональных и мировых проблем.