Кремль не комментирует информацию о прорыве ВСУ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать распространенные заявления о возможном начале контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Это касается хода специальной военной операции, здесь я не буду ничего говорить, это прерогатива Министерства обороны», - сказал Песков, отвечая на вопрос, как в Кремле восприняли сообщения о прорыве армией Украины обороны и считают ли их намеренным вбросом.