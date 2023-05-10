Кремль не комментирует информацию о прорыве ВСУ
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать распространенные заявления о возможном начале контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ).
«Это касается хода специальной военной операции, здесь я не буду ничего говорить, это прерогатива Министерства обороны», - сказал Песков, отвечая на вопрос, как в Кремле восприняли сообщения о прорыве армией Украины обороны и считают ли их намеренным вбросом.
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