Минобороны России подтверждает наступление ВСУ
На Соледарском направлении Вооруженные силы Украины (ВСУ) провели наступление по всей линии боевого соприкосновения, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
«На Соледарском тактическом направлении Украина вчера провела наступательные действия на всей линии боевого соприкосновения сторон протяженностью более 95 километров», — уточнили в министерстве.
По данным оборонного ведомства, украинские подразделения предприняли 26 атак, задействовав более тысячи военнослужащих, до 40 танков и другую военную и специальную технику.
В Минобороны отметили, что российские силы отразили все атаки ВСУ, не допустив прорывов обороны.