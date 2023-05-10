Магомед Мурадлы в шаге от сенсационной победы на Baku Open 2023

Сегодня в Кристалл Холле завершается Международный шахматный фестиваль Baku Open 2023.

В эти минуты проходят заключительные партии турнира. В 9-м туре единоличный лидер, азербайджанский шахматист Магомед Мурадлы, играет с сербом Александром Инджичем.

У Магомеда перед последним туром было 6,5 очка. У Инджича и еще пятерых шахматистов – по 6.

Стоит сказать, что по рейтингу Мурадлы (2531) лишь 22-й среди всех участников турнира. Его победа на Baku Open станет сенсацией.

В основном турнире приняли участие 122 шахматиста из 22 стран. Всего же в фестивале участвовали более 600 шахматистов. Общий призовой фонд – 55 тысяч долларов.