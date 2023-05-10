Исрафил Ашурлы начал свое историческое путешествие при поддержке Банка ABB!

Первый азербайджанский альпинист Исрафил Ашурлы, покоривший Эверест (8848 метров), на этот раз отправляется в Непал, чтобы покорить вершину Макалу высотой 8485 метров. Он поставил перед собой очень важную цель - возвысить государственный флаг Азербайджана на 14 самых высоких вершинах мира. Данный проект реализуется под девизом «Корона Победы» и посвящен знаменательной победе Азербайджана в Отечественной войне. Оказывая постоянную поддержку развитию спорта в нашей стране, банк ABB также поддерживает эту инициативу азербайджанского альпиниста.

Покорение вышеупомянутых 14 вершин является знаковым событием, о котором мечтают все альпинисты. Эти следующие вершины: Эверест (Непал, Китай), Чогори (Пакистан, Китай), Канченджанга (Непал, Индия), Лхоцзе (Непал, Китай), Макалу (Непал, Китай), Чо-ою (Непал,Китай), Дхаулагири (Непал), Манаслу (Непал), Нангапарбат (Пакистан), Аннапурна (Непал), пики Гашербрум I (Пакистан, Китай), Броуд-Пик (Пакистан, Китай), Гашербрум II (Пакистан, Китай), Шишабангма (Китай).

Упомянутые высоты расположены в горных хребтах Гималаев и Каракорума и называются "Короной мира", высота каждой из которых превышает 8 тысяч метров.

Для альпиниста покорение данных вершин считается самым большим достижением в карьере. Отметим тот факт, что до сих пор всего 44 альпинистам из 20 стран мира удалось подняться на все эти вершины. Исрафил Ашурлы уже покорил 5 из этих вершин. Макалу будет 6-м в этом списке. К 2025 году Ашурлы планирует завершить покорение всех вершин. Если ему удастся покорить все 14 вершин, то он войдет в историю как первый альпинист региона Южного Кавказа, добившийся таких результатов.

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