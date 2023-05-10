Медведев снова оскорбляет

Президент Украины Владимир Зеленский накануне в интервью BBC заявил, что «люди в Кремле» не умрут «своей смертью».

«Кто там, в Кремле, поверьте, они кончат плохо. Не знаю, честно говоря, как, но хотелось бы, чтобы побыстрее закончилось. Но они точно своей смертью не закончат», - сказал, в частности, президент Украины.

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал в своем стиле слова Зеленского. Как написал Медведев в своем Telegram-канале, «кто как умрет, нам неведомо», однако, по его мнению, сам Зеленский может совершить «трусливое самоубийство», «как Гитлер» в 1945 году.

«Не забыл» Медведев использовать в своем посте оскорбительные выражения в адрес президента Украины.