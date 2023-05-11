Египет обвиняет Израиль обновлено 16:47
Каир считает, что власти Израиля в пятницу сорвали соглашение о возможном заключении перемирия с палестинскими группировками в секторе Газа. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на диписточники.
По словам источников, Израиль «не выполнил соглашение, достигнутое с ним сегодня утром». В этой связи источники указали, что в настоящее время Египет рассматривает вариант «сокращения своего участия в посреднических переговорах с израильской стороной».
По имеющимся сведениям, Каир предложил сторонам конфликта план, состоящий из шести пунктов. Инициатива предполагала, в частности, одобрение палестинцами Газа и израильтянами условий перемирия до конца нынешнего года. Кроме того, согласно египетскому плану, палестинские группировки отказывались от ракетных атак по территории Израиля в течение указанного срока, а израильские военные - от точечных ударов с целью ликвидации лидеров сопротивления в Газе, в частности, группировки «Исламский джихад».
* * * 15:59
После очередного ракетного обстрела территории Израиля из сектора Газа, после 13 часов «тишины» Израиль вышел из проходящих в Египте переговоров о прекращении огня. Израильские СМИ сообщают, что об этом решении заявил координатор действий правительства на территориях генерал-майор Расан Алиан.
«Это решение израильской стороны уже донесено до посредников в Египте, - добавил он. - Во время обстрелов переговоры невозможны», - объяснил позицию Израиля генерал Алиан.
Как сообщалось ранее, переговоры о взаимном прекращении огня между «Исламским джихадом» и Израилем без какого-либо прогресса проходили в Каире при посредничестве египетской разведки. Глава делегации «Исламского джихада» Мухаммад аль-Хинди заявил, что его организация надеется «достичь обоюдовыгодного соглашения, отражающего при этом интересы палестинского народа».
Высокопоставленные официальные израильские источники определяли шансы на прекращение огня как 50 на 50.
Кроме того, глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху и министр обороны Йоав Галант приняли решение «продолжать антитеррористическую операцию «Щит и стрела» столько, сколько будет необходимо».