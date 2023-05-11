Каир считает, что власти Израиля в пятницу сорвали соглашение о возможном заключении перемирия с палестинскими группировками в секторе Газа. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на диписточники.

По словам источников, Израиль «не выполнил соглашение, достигнутое с ним сегодня утром». В этой связи источники указали, что в настоящее время Египет рассматривает вариант «сокращения своего участия в посреднических переговорах с израильской стороной».

По имеющимся сведениям, Каир предложил сторонам конфликта план, состоящий из шести пунктов. Инициатива предполагала, в частности, одобрение палестинцами Газа и израильтянами условий перемирия до конца нынешнего года. Кроме того, согласно египетскому плану, палестинские группировки отказывались от ракетных атак по территории Израиля в течение указанного срока, а израильские военные - от точечных ударов с целью ликвидации лидеров сопротивления в Газе, в частности, группировки «Исламский джихад».