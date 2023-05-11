Саммит в Кишиневе можно рассматривать также как шанс президента Макрона возобновить неудавшееся посредничество Франции между Азербайджаном и Арменией. Однако сообщения, поступающие накануне саммита, свидетельствуют о том, что французский лидер по-прежнему ведет двойную игру и под маской посреднических усилий готовится поддерживать Армению, торпедируя тем самым дипломатические инициативы, направленные на достижение мира на Южном Кавказе.

В рамках саммита стран-членов Евросоюза 1 июня в Кишиневе президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян должны провести очередной, возможно, решающий раунд мирных переговоров с участием канцлера Германии Олафа Шольца, президента Франции Эммануэля Макрона и президента Совета Европейского cоюза Шарля Мишеля.

Так, согласно информации, опубликованной на днях французским изданием Intelligence Online, президент Макрон распорядился приступить к конкретным шагам по поставкам в Армению оружия. В частности, указывается, что именно с этой целью Париж планирует назначить в свое посольство в Ереване нового военного атташе.

Судя по публикации в Intelligence Online, в настоящий момент обязанности военного атташе Франции в Армении выполняет полковник Фредерик Кампос, резиденция которого расположена в Грузии. В апреле 2022 года Кампос принял участие во встрече секретаря Совета безопасности Армении Армена Григоряна и делегации Главного управления по вооружениям (DGA) Министерства обороны Франции во главе с Мари-Аньес Пикар-Шесели, которая, согласно публикации, «имеет опыт работы на российском оборонном рынке».

«Решение назначить нового военного атташе в посольство в Ереване совпадает с возобновлением работы двустороннего французско-армянского комитета по вооружениям, - пишет издание. - Этот орган определяет стратегические планы Министерства обороны Армении и его возможные закупки у французских производителей».

Отметим, что вопрос оснащения Армении французским оружием впервые обсуждался во время визита в Париж в сентябре 2022 года министра обороны Армении Сурена Папикяна.