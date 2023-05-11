Франция готовится вооружить Армению. Решение принял лично Макрон наш обзор
В рамках саммита стран-членов Евросоюза 1 июня в Кишиневе президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян должны провести очередной, возможно, решающий раунд мирных переговоров с участием канцлера Германии Олафа Шольца, президента Франции Эммануэля Макрона и президента Совета Европейского cоюза Шарля Мишеля.
Саммит в Кишиневе можно рассматривать также как шанс президента Макрона возобновить неудавшееся посредничество Франции между Азербайджаном и Арменией. Однако сообщения, поступающие накануне саммита, свидетельствуют о том, что французский лидер по-прежнему ведет двойную игру и под маской посреднических усилий готовится поддерживать Армению, торпедируя тем самым дипломатические инициативы, направленные на достижение мира на Южном Кавказе.
Так, согласно информации, опубликованной на днях французским изданием Intelligence Online, президент Макрон распорядился приступить к конкретным шагам по поставкам в Армению оружия. В частности, указывается, что именно с этой целью Париж планирует назначить в свое посольство в Ереване нового военного атташе.
Судя по публикации в Intelligence Online, в настоящий момент обязанности военного атташе Франции в Армении выполняет полковник Фредерик Кампос, резиденция которого расположена в Грузии. В апреле 2022 года Кампос принял участие во встрече секретаря Совета безопасности Армении Армена Григоряна и делегации Главного управления по вооружениям (DGA) Министерства обороны Франции во главе с Мари-Аньес Пикар-Шесели, которая, согласно публикации, «имеет опыт работы на российском оборонном рынке».
«Решение назначить нового военного атташе в посольство в Ереване совпадает с возобновлением работы двустороннего французско-армянского комитета по вооружениям, - пишет издание. - Этот орган определяет стратегические планы Министерства обороны Армении и его возможные закупки у французских производителей».
Отметим, что вопрос оснащения Армении французским оружием впервые обсуждался во время визита в Париж в сентябре 2022 года министра обороны Армении Сурена Папикяна.
Intelligence Online сообщает, что в списке вооружений, которые Франция планирует поставить Армении на первоначальном этапе, значится и летальное оружие. Из чего следует, что одна из ведущих стран Евросоюза, принимая решение, в корне противоречащее традиционному подходу ЕС в отношении неприменения летального оружия, пытается повлиять на баланс сил в регионе в пользу Армении и, тем самым, разжечь на Южном Кавказе новый конфликт.
Напомним, что Франция является одной из стран, которая по сей день болезненно переносит деоккупацию азербайджанских земель, ставшую возможной благодаря победе армии Азербайджана в 44-дневной войне. С момента завершения войны, то есть после 20 ноября 2020 года, парламент Франции принял несколько антиазербайджанских резолюций.
Неудивительно, что на фоне резолюций французских законодателей, ставящих под сомнение территориальную целостность Азербайджанской Республики, провалились все попытки президента Макрона выступить в качестве объективного посредника в урегулировании армяно-азербайджанского конфликта.
Как неоднократно заявлял официальный Баку, азербайджанская сторона не будет участвовать в переговорах с участием Эммануэля Макрона.