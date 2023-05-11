Американский генерал: давление Запада может «испортить» наступление ВСУ

США могут навредить контрнаступлению Украины, оказав слишком сильное давление, чтобы нанести решающий удар по России. Об этом сообщил экс-командующий войсками США в Европе генерал Бен Ходжес изданию Business Insider.

В частности, он предостерег от заявлений о том, что «у Украины есть лишь один шанс» в грядущей наступательной кампании. «Я бы отказался от разговоров о том, что у Украины есть только один шанс, что если она не нанесет нокаутирующий удар, то все скажут «очень плохо» и перестанут поддерживать», - заявил он.

По его словам, идея о том, что помощь Украине прекратится, если это наступление окажется неэффективным, выдвинута политиками, которые «не хотят, чтобы Украина победила».