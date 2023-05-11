Германия конфисковала уникальную коллекцию картин Фархада Ахмедова

В Германии полицейские конфисковали коллекцию произведений искусства с яхты российского бизнесмена, которого подозревают в нарушении санкций. Об этом сообщает издание Spiegel, ссылаясь на уголовное ведомство ФРГ.

Spiegel заявляет, что речь идет об имуществе предпринимателя Фархада Ахмедова. «Речь идет о Фархаде Ахмедове родом из Азербайджана», — отмечает издание.

«Сотрудники Федерального ведомства уголовной полиции (BKA) в четверг конфисковали дорогую коллекцию произведений искусства на яхте Luna», — говорится в публикации.

Сообщается, что общая стоимость конфискованных объектов составляет несколько миллионов евро.