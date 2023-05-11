ЕС и США оценили потери украинской армии

ЕС оценивает потери среди украинских военных с начала вторжения России в 13 тыс. убитыми и 35 тыс. ранеными. Об этом сообщило издание Euractiv со ссылкой на документ дипломатической службы, в котором содержится первая полуофициальная оценка потерь.

В документе также сказано, что, по оценкам США, потери Украины составляют 17,5 тыс. убитыми. Всего стали инвалидами, погибли или исчезли за время военных действий от 124 тыс. до 131 тыс. украинских военных.

Как пишет Euractiv со ссылкой на западных дипломатов и военных чиновников, почти невозможно получить официальное подтверждение потерь в ходе конфликта от обеих сторон.