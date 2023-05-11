Азербайджан в финале чемпионата мира по боксу Благодаря кубинцу Домингесу
На чемпионате мира по боксу в Ташкенте у Азербайджана есть первый финалист. Это – натурализованный Альфонсо Домингес.
Кубинец, являющийся действующим чемпионом мира, а также бронзовым призером Олимпиады в Токио, выступает в весовой категории до 86 кг. Сегодня в полуфинале он одолел грузина Георгия Кушиташвили – 5:0.
Также сегодня в полуфинале выступит Магомед Абдуллаев (свыше 92 кг). Его соперником будет кубинец Фернандо Лопес Арзола.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Подписывайтесь на наш YouTube-канал!