На чемпионате мира по боксу в Ташкенте у Азербайджана есть первый финалист. Это – натурализованный Альфонсо Домингес.

Кубинец, являющийся действующим чемпионом мира, а также бронзовым призером Олимпиады в Токио, выступает в весовой категории до 86 кг. Сегодня в полуфинале он одолел грузина Георгия Кушиташвили – 5:0.

Также сегодня в полуфинале выступит Магомед Абдуллаев (свыше 92 кг). Его соперником будет кубинец Фернандо Лопес Арзола.