В БГУ и АГПУ презентовали книгу Campbell Biology

Фонд Red Hearts, занимающийся благотворительной деятельностью и оказывающий моральную и финансовую поддержку тысячам людей, в этот раз внес свой вклад в сферу образования, проведя социальную акцию. По инициативе фонда в Бакинском государственном университете (БГУ) и Азербайджанском государственном педагогическом университете (АГПУ) состоялась презентация книги Campbell Biology.

В ходе мероприятия научным библиотекам университетов были переданы экземпляры всемирно известной книги по биологии Campbell Biology. Книга, переведенная на азербайджанский язык при поддержке Азербайджанского культурного центра Северной Калифорнии и организации Yurt Center и изданная фондом Red Hearts, будет в открытом доступе для преподавателей и студентов вузов.

На презентации книги выступили президент фонда Red Hearts Севда Хагвердиева, соучредитель проекта Habitat Tərcümə Араз Зейниев, проректор по организации учебного процесса и технологиям обучения БГУ профессор Фарда Иманов, декан биологического факультета БГУ профессор Афат Мамедова, директор учебного департамента АГПУ Санан Алиев, декан химико-биологического факультета АГПУ Рейхан Агаева и другие.