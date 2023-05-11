Сеть магазинов Kontakt торжественно провела официальное открытие своего первого магазина в Хачмазе. Жители города с большой радостью встретили первый в этом регионе магазин сети.

Живая музыка, шоу-программа, развлечения, призовые игры во время открытия вызвали интерес у всех от мала до велика. В этот день жители Хачмаза смогли также узнать вкус настоящего итальянского кофе и весь вечер пользоваться услугами магазина.

Сеть покорила сердца жителей района сниженными ценами. Они смогли приобрести любые из 30 000 наименований необходимых для дома товаров со скидкой до 50% и вдобавок разбить скидочную цену на целых 3 месяца.