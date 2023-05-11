Kontakt открыл крупнейший в Хачмазе магазин электроники и мебели специальные скидки в связи с открытием
Сеть магазинов Kontakt торжественно провела официальное открытие своего первого магазина в Хачмазе. Жители города с большой радостью встретили первый в этом регионе магазин сети.
Живая музыка, шоу-программа, развлечения, призовые игры во время открытия вызвали интерес у всех от мала до велика. В этот день жители Хачмаза смогли также узнать вкус настоящего итальянского кофе и весь вечер пользоваться услугами магазина.
Сеть покорила сердца жителей района сниженными ценами. Они смогли приобрести любые из 30 000 наименований необходимых для дома товаров со скидкой до 50% и вдобавок разбить скидочную цену на целых 3 месяца.
При покупке Kontakt предоставил своим покупателям возможность приобрести любой смартфон в рассрочку на 12 месяцев, телевизор, предметы быта и посуду - в рассрочку на 18 месяцев, мебель - в рассрочку на 24 месяца без первоначального взноса, без процентов и, главное, без комиссии.
Все эти выгодные возможности продолжают радовать покупателей. До 14 мая все жители Хачмаза и его окрестностей смогут воспользоваться очень выгодными предложениями.
Уверены, что этот магазин с домашней концепцией обеспечит уют вашего дома. 3-этажный магазин площадью в 1400 квадратных метров предлагает своим покупателям широчайший ассортимент цифровых товаров, предметов быта, мебели, домашнего текстиля, посуды и прочей электроники.
Хачмазский магазин сети ничем не отличается от магазинов в Баку, в нем сосредоточены новейшие технологические продукты.
Уважаемые жители Хачмаза, не упустите эту возможность и обязательно загляните в магазин Kontakt Home, расположенный по адресу: улица Наримана Нариманова, 6. Для получения дополнительной информации обращайтесь в Колл-центр *6060.