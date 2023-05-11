Турция хочет поставлять Азербайджану самолеты

Турция ведет переговоры с Азербайджаном и Пакистаном по поводу учебно-тренировочных самолетов Hurkush, заявил в интервью TGRT Haber глава управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир.

Он подчеркнул, что Турция предпочитает сотрудничать в этом вопросе с дружественными и братскими странами.

Отметим, что ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что самолеты Hurkush будут экспортироваться в дружественные и братские страны.