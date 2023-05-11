Пригожин снова обвиняет Минобороны России: сдают позиции

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин продолжает обвинять российские войска в бегстве с позиций. Он прокомментировал заявление Минобороны РФ о том, что российские войска «заняли рубеж с учетом выгодных условий Берховского водохранилища».

«То, что сказал Игорь Конашенков – это называется бегство. А не перегруппировка», - цитирует «Страна.ua» Пригожина.

С учетом заявления Минобороны РФ о «занятии новых рубежей обороны» по водохранилищу, получается, что российские войска отошли на 2 километра.

По словам Пригожина, отход россиян к Берховскому водохранилищу вновь открыл для ВСУ дорогу на Бахмут из Часов Яра, а также дает возможность украинским войскам выйти к северным окраинам Бахмута.

При этом он заявил, что «Вагнер» продолжает продвигаться в западных окраинах Бахмута и, как он утверждает, для полного захвата города осталось «20 домов». О выводе ЧВК «Вагнер» из Бахмута Пригожин на этот раз ничего не говорил.