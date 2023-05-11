В России заявили, что Грузия сама предложила восстановить авиасообщение

Грузия сама обратилась к России с просьбой восстановить авиасообщение. Sova News пишет, что об этом заявил первый зампредседателя комитета Совета Федерации РФ по международным делам Владимир Джабаров.

По словам российского сенатора, это произошло несколько недель назад. Тбилиси поднял вопрос о возобновлении рейсов авиакомпании «Аэрофлот», причем правящая «Грузинская мечта» выступила в поддержку этой инициативы.

Джабаров также уверен, что как россияне, так и жители Грузии были бы рады возвращению такой возможности: для первых бы упростились туристические поездки, вторые бы с большей легкостью могли видеться с родственниками.

Джабаров добавил, что против возвращения прямых рейсов резко выразился Евросоюз, фактически «нагло» вмешавшись в дела Грузии.