Сотрудник МЧС удостоен серебряной медали на TEKNOFEST фото
Сотрудник управления материально-технического снабжения МЧС Азербайджана Рамин Бабаев, участвовавший в 8-й Стамбульской Международной выставке изобретений ISIF’23 в рамках фестиваля TEKNOFEST, завоевал серебряную медаль за новое изобретение, сообщили в пресс-службе министерства.
Спортивный тренажер, представленный Бабаевым на международный конкурс изобретений, вызвал большой интерес как полезная модель спортивного оборудования и был удостоен серебряной медали.