Эрдоган призвал Кылычдароглу «постыдиться» слов о России

Кандидату в президенты Турции Кемалю Кылычдароглу стоит «постыдиться» своих заявлений о вмешательстве России в выборы страны, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«Теперь Кемаль Кылычдароглу начал насмехаться и над Россией. Что, мол, Россия вмешивалась в выборы. Как тебе не стыдно! Что ответишь ты, если я скажу, что в выборы (в Турции) вмешиваются США, Великобритания, Германия?» - сказал Эрдоган, которого цитирует Hürriyet.

Ранее сообщалось, что Кылычдароглу обратился к России на турецком и русском языках с требованием не вмешиваться во внутренние дела Турции.