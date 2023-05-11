Отметим, что Ахмедов вместе с другими российскими миллиардерами-олигархами находится под санкциями Евросоюза. Именно в этой связи была арестована яхта миллиардера стоимостью 400 миллионов евро. Отметим, что ранее судно пыталась отсудить бывшая жена Ахмедова и оно несколько лет находилось в дубайском порту Порт-Рашид. После того, как стороны наконец пришли к соглашению по вопросу компенсации, в декабре 2021 года яхту доставили в Гамбург на ремонт.

В ходе обыска яхты «Луна», принадлежащей российскому бизнесмену азербайджанского происхождения Фархаду Ахмедову, арестованной в связи с санкциями и пришвартованной в порту Гамбурга, были обнаружены склады на миллионы долларов. Об этом пишут германские СМИ.

Как ранее писал haqqin.az, следователи недавно обыскали судно и нашли на нем целую коллекцию ценных произведений искусства стоимостью в миллионы долларов. Проводился обыск в рамках расследования прокуратуры Франкфурта в отношении бизнесмена-миллиардера. Сообщается, что оно началось несколько месяцев назад.

Следователи Федерального управления криминальной полиции Германии проникли на яхту с санкции прокуратуры и произвели на ней обыск. Было установлено, что ценные картины и другие произведения искусства, обнаруженные на яхте, хранились там нелегально. По закону Ахмедов был обязан обо всем сообщить германским властям, однако так этого и не сделал.

Пресс-секретарь Федерального управления криминальной полиции подтвердил газете Bild, что в отношении Ахмедова ведется расследование.

«Обвиняемый подозревается в нарушении обязательства сообщать об активах в Deutsche Bundesbank и Федеральное управление экономики и экспортного контроля после включения в санкционный список ЕС», - отметил он.

После первоначального обыска судна 3 мая Генпрокуратура и Федеральное управление криминальной полиции заявили, что «предприниматель из Российской Федерации находится под следствием по подозрению в нарушении Закона о внешней торговле и платежах».

Отметим, что во время следствия никаких имен германскими правоохранителями не называлось: о том, что речь идет о Фархаде Ахмедове и его яхте, стало известно позже.