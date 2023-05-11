США просили Египет перекрыть российской военной авиации путь в Сирию

Маршрут через Египет остался главным для обеспечения российских полетов в Сирию и обратно. В США считают, что из Сирии завозится оружие, которое потом используется против Украины.

В феврале и марте многие американские чиновники обращались к властям Египта с просьбой закрыть свое воздушное пространство для военных самолетов из России. Однако в Каире все просьбы американцев оставили без ответа, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на американских и египетских чиновников, и полеты продолжаются.

В прошлом году США и Украине удалось убедить Турцию, Иорданию и Ирак закрыть доступ по крайней мере для части российских военных самолетов. Поэтому путь до баз в Сирии удлинился для них более чем на 3000 км, и добираются они туда почти на пять часов дольше. Несмотря на это, благодаря несговорчивости египтян, надежный маршрут у России все-таки остается: самолеты летят через Иран и Саудовскую Аравию, на последнем этапе – через Египет.

В последнее время частота рейсов в Сирию увеличилась, по информации американских чиновников и данным о перелетах, которые изучила WSJ. За две недели в конце апреля – начале мая было осуществлено не менее семи военных рейсов в Сирию и обратно. Кроме того, в апреле как минимум дважды в Сирию из южной России летали гигантские транспортные самолеты Ан-124, которые затем вернулись в район Черного моря. Ан-124 способен перевозить военную технику, включая танки.

Морской путь из Сирии для России закрыт: Турция в прошлом году запретила российским военным кораблям заходить в Черное море через Босфор.