Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов сегодня провел встречу со спецпредставителем министра иностранных дел России по нормализации азербайджано-армянских отношений Игорем Ховаевым, сообщили в МИД.

В ходе встречи обсуждались процесс нормализации азербайджано-армянских отношений, переговоры по мирному договору, а также текущая ситуация в регионе.

Байрамов донес до сведения Ховаева позицию и приоритеты Азербайджана на переговорах по мирному соглашению, а также ожидания на будущее. Он также проинформировал собеседника о провокационных шагах Армении, подрывающих мирный процесс и переговоры.

Представитель МИД России отметил, что обеспечение мира и стабильности в регионе крайне важно, и российская сторона готова оказать любую поддержку в этом направлении.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.