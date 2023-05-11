МЧС обратилось к населению Азербайджана

Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана обратилось к населению в связи с ожидаемыми погодными условиями.

В обращении отмечается, что по данным Национальной службы гидрометеорологии, начиная с вечера 13 мая и до утра 15 мая на территории Азербайджана прогнозируется неустойчивая погода, сильный ветер, осадки, грозы, увеличение водности и кратковременные паводки в некоторых реках.

В связи с этим Министерство по чрезвычайным ситуациям призывает население соблюдать соответствующие правила безопасности.