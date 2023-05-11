Заявление Минобороны: Армения обстреливает Азербайджан из минометов
Министерство обороны Азербайджана заявило об очередной провокации Вооруженных сил Армении.
Согласно сообщению оборонного ведомства, 12 мая в 17:15 подразделения Вооруженных сил Армении, дислоцированные в Зодском направлении Басаркечарского района, подвергли минометному обстрелу противоположные позиции азербайджанской армии.
В Минобороны отметили, что подразделениями азербайджанской армии принимаются адекватные ответные меры. Потерь среди личного состава и техники азербайджанской армии нет.