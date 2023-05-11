Турецкая делегация на освобожденных от армянской оккупации территориях Фото
Турецкая делегация, возглавляемая ректором Национального университета обороны Турции профессором Эрханом Афйонджу побывала на освобожденных от армянской оккупации территориях и в дислоцированных на этих территориях подразделениях азербайджанской армии.
Как сообщили в Минбороны Азербайджана, гости были проинформированы о вандализме, совершенном армянскими вооруженными формированиями во время оккупации, и его последствиях, о разрушениях, а также о восстановительных работах, проводимых под руководством президента Азербайджана Ильхама Алиева.
Затем делегация возложила цветы к мемориальному комплексу, воздвигнутому на территории в память о шехидах.
Посетив части коммандос и другие воинские части, турецкая делегация ознакомилась со служебно-боевой деятельностью и социально-бытовыми условиями, созданными для военнослужащих. После ознакомления с боевой техникой, имеющейся в арсенале наших подразделений, делегация понаблюдала в тренировочном центре за показательными выступлениями военнослужащих и занятиями по боевой подготовке.