Зелим Коцоев одержал победу и стал бронзовым призером ЧМ.

Сегодня у сборной Азербайджана по дзюдо будет второй шанс завоевать медаль чемпионата мира в Дохе. В схватке за 3-е место примет участие Зелим Коцоев, выступающий в весовой категории до 100 кг.

Он одолел серба Александра Куколи, австрийца Аарон Фару и израильтянина Петера Пальчика. В полуфинале Коцоев уступил знаменитому чеху Лукашу Крпалеку – 2-кратному олимпийскому чемпиону и чемпиону мира.

В схватке за бронзу Зелима ждет соперничество с грузином Илией Суламанидзе.

Ранее в поединке за 3-е место уступил Хидаят Гейдаров (73 кг). На нынешнем ЧМ у Азербайджана пока нет медалей. Завтра на татами выйдет Ушанги Кокаури (свыше 100 кг).