В Крыму разбился российский вертолет: есть погибшие

В ходе тренировочного полета в Джанкойском районе Крыма потерпел крушение вертолет Ми-28, в результате чего оба летчика погибли. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Крушение произошло в ходе учебного полета. Экипаж вертолета погиб в полном составе. Причиной крушения мог стать технический отказ. Вертолет не был оснащен боекомплектом, на месте падения разрушений не зафиксировано", - говорится в сообщении.